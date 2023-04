Pitbull spaventa Nettuno, sbrana un cagnolino e aggredisce il suo padrone

Passeggiava per le strade di Nettuno insieme al proprio cagnolino, quando d’improvviso è stato aggredito da un pitbull lasciato sciolto. Il morso alla giugulare del cattivissimo cane, non ha lasciato scampo al quattro zampe di piccola taglio, morto per la profondità delle ferite riportate e il conseguente dissanguamento. Inutile anche l’intervento del suo padrone, che ha provato invano a salvare il suo animale. Per provare a separare gli animali, il pitbull avrebbe aggredito in tutta la sua ferocia anche lui.

Il cagnolino sbranato dal pitbull a Nettuno

Il ricordo del padrone è nitido, tanto da raccontare con grande spavento: “Domenica mattina stavo passeggiando con il mio cagnolino per le vie della mia città, quando siamo stati aggrediti da questo immenso pitbull. Ho visto morire davanti ai miei occhi il mio cane, venendo morso anche io per provare a salvargli la vita. Una situazione che ha scioccato anche i medici del Pronto Soccorso di Anzio, cui ho dovuto raccontare la dinamica delle ferite che ho riportato”. L’episodio ha colto peraltro una persona anziana di 88 anni, che non ha potuto fare assolutamente nulla per poter difendere il proprio cagnolino di compagnia.

I fatti sarebbero avvenuti nel quartiere di Cretarossa, mentre l’anziano signore passeggiava con il proprio cane affianco. Il nonno è stato assaltato da un pitbull, peraltro molto conosciuto nella zona: infatti è di proprietà di un signore che vive in quella zona, che ha attirato le antipatie delle persone poiché lascia sempre il suo cane senza guinzaglio. Una tragedia che a tutti gli effetti si poteva evitare, soprattutto con una maggiore responsabilità del padrone del cane di grossa taglia. Il cagnolino è stato sbranato dalla potenza del pitbull, impotente di potersi difendere davanti alla foga di un cane geneticamente portato allo scontro fisico. Brutalità vissuta anche dallo stesso anziano, caduto nel momento in cui è stato morso il proprio cagnolino e ulteriormente aggredito mentre era a terra per provare a difendere quello che rimaneva del suo quattro zampe.