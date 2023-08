Pomezia, ‘Bonnie e Clyde’ in azione: lui distrae la titolare, lei si infila la merce sotto la gonna

Le hanno rubato la borsa e un cellulare di ultima generazione distraendola con l’acquisto di un oggetto da 24 euro. Ladri “assetati” – nel vero senso della parola, visto che un minuto prima avevano rubato una bottiglia d’acqua al bar accanto – e in cerca di vittime, quelli in azione a Pomezia nel tardo pomeriggio di ieri, 1° agosto.

I due, lui vestito di bianco e con un cappellino nero in testa, lei gonna nera e maglietta bianca, sempre con un cappellino scuro, sono arrivati in piazza Indipendenza, in pieno centro a Pomezia, scendendo da una Fiat Panda azzurrina.

Il furto della bottiglietta d’acqua

Sono quindi entrati nel bar sotto ai portici, hanno chiesto una bottiglietta d’acqua e, approfittando della confusione, sono usciti senza pagare. La commessa, pur accorgendosi del furto, ha preferito lasciar correre per evitare problemi. Poi i due hanno iniziato a passeggiare sul marciapiede, guardando le vetrine. Sono quindi entrati in un negozio poco distante dal bar, in via Virgilio, e qui hanno guardato tutta la merce esposta, commentando articoli e chiedendo i relativi prezzi.

Rubata la borsa con lo smartphone

Per cercare di distrarre la titolare, i due si sono talmente immedesimati nel ruolo di clienti che hanno acquistato un oggetto del valore di 24 euro. E, mentre la donna batteva lo scontrino e parlava con uno dei due, che nel frattempo proseguiva nel chiedere informazioni sulla qualità della merce, l’altra, abilmente, le ha fatto sparire la borsa contente il costoso smartphone, oltre al portafogli con diverse centinaia di euro in contati, documenti e tutti gli effetti personali.

La ragazza, mentre il complice continuava la sua opera di distrazione, ha nascosto la borsa tra le gambe, sotto la gonna, in modo che la vittima del furto non si accorgesse di nulla, se non a danno fatto. Poi, con tranquillità, se ne sono andati, salutando educatamente e con tanti sorrisi. La ragazza, però, avendo la borsa tra le gambe, camminava in maniera faticosa, cosa che la titolare ha ripensato solo in un secondo tempo.

Il tentativo di furto in profumeria

Pochi minuti prima la coppia aveva tentato un furto anche nella profumeria in via Virgilio, a poca distanza dal precedente negozio. La commessa aveva visto i due aggirarsi con fare sospetto prima davanti al negozio, poi, una volta entrati, tra gli scaffali. Per questo aveva deciso di tampinarli, pronta a far scattare l’allarme. Vedendo la malaparata, i due sono usciti e, ripresa l’auto, si sono spostati di pochi metri, scegliendo altre vittime.

Questa mattina la titolare del negozio ha formalizzato la denuncia di furto alla stazione dei carabinieri di Pomezia, descrivendo dettagliatamente la coppia nella speranza che possa essere identificata. La stessa coppia qualche giorno fa ha commesso un furto anche in un negozio di articoli per bambini di via Roma. Da quanto risulta i due avrebbero messo a segno una serie di furti in zona, soprattutto in centro a Pomezia.