Pomezia, la Torre Civica si illumina di rosa e blu: è il Baby Loss Awareness Day

Il 15 Ottobre ricorre la giornata mondiale della consapevolezza sul lutto perinatale, il Baby Loss Awareness Day. Una ricorrenza per ricordare tutti i bambini morti al momento del parto o nei primi giorni di vita. Il giorno della consapevolezza del lutto perinatale cade ogni anno il 15 ottobre e quest’anno anche Pomezia aderisce alla campagna di sensibilizzazione.

Il 15 ottobre è il Baby Loss Awareness Day

Una ricorrenza che non solo serve a ricordare, ma anche a sensibilizzare tutte le persone e la società in generale su questi eventi tragici che possono accadere in famiglia. In questo contesto il Comune di Pomezia aderisce alla Giornata Mondiale della consapevolezza sul lutto in gravidanza o dopo la nascita.

L’iniziativa a Pomezia: la Torre si colora di rosa e blu

In piazza Indipendenza oggi dalle ore 18.30 alle ore 20.00 si svolgerà “Baby Loss Awareness Day 2022”, un’ iniziativa curata dall’associazione “Le Mamme di Pomezia” e patrocinata dal Comune. Per ricordare tutte le vittime e mostrare sostegno a tutte le mamme e i papà che hanno vissuto questo lutto, alle ore 19, il monumento simbolo di piazza Indipendenza assumerà una doppia colorazione: la Torre si accenderà di rosa e gli archi di blu per la campagna di sensibilizzazione sul tema.