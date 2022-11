Pomezia, la villetta nascondeva una casa d’appuntamenti: chiuso ‘centro massaggi’ hard, due arresti

“Eccomi, sono orientale, una bellissima ragazza, sexy”. Inizia così l’annuncio pubblicato sul web che invoglia i clienti di quella casa di appuntamenti situata a Pomezia, nel quartiere di Torvaianica Alta, in un anonimo villino di via Mar Arabico. Si mimetizza tra tante altre abitazioni, con l’unica differenza che qui l’andirivieni di uomini a tutte le ore appare sospetto anche agli occhi dei più ingenui.

Ma al fiorente commercio messo in piede da alcuni cittadini cinesi hanno messo fine i carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, che nella mattinata di venerdì 19 novembre hanno effettuato un blitz nella casa a luci rosse.

Roma, pubblica online le foto hot della moglie e poi la costringe a prostituirsi in un B&B

Arresti al “centro massaggi”

Gli annunci venivano messi su un apposito sito, dove le ragazze si offrivano mettendo in mostra non solo la “mercanzia”, ma anche i servizi che fornivano ai clienti, cercando di attirarli con frasi e foto accattivanti. Di quello che accadeva nel villino ormai lo sapeva tutto il quartiere, o quasi. Fino a quando anche gli agenti lo hanno scoperto, arrivando al blitz di venerdì mattina alle 10:00.

La casa di appuntamenti veniva gestita da una coppia di cittadini cinesi, un uomo e una donna. I due riuscivano a gestire gli affari pur stando a Roma, dove avevano un’altro “cento massaggi”, in via Marsala. Ogni volta che i clienti prenotavano le prestazioni, la donna – che aveva un telefono dedicato al centro di Torvaianica Alta – le inoltrava alle ragazze, che si facevano trovare pronte nel villino di via Mar Arabico. L’uomo invece si dedicava alla cura della pubblicità su internet. La donna, 51 anni, è stata arrestata in flagranza di reato con l’accusa di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Per l’uomo, invece, un 43enne, c’è anche l’accusa di resistenza a un pubblico ufficiale, in quanto per provare a scappare ha colpito i Carabinieri. Entrambi sono stati portati in carcere.

Il fruttivendolo che metteva in ‘offerta’ la moglie: “50 euro per fare sesso con lei”