Il fruttivendolo che metteva in ‘offerta’ la moglie: “50 euro per fare sesso con lei”

Avrebbe offerto la moglie in cambio di denaro. Una prestazione sessuale pur di racimolare qualche soldo in più “sfruttando” l’avvenenza della consorte. Non a caso ora l’uomo è accusato proprio di sfruttamento della prostituzione e dovrà risponderne dinanzi al Giudice. Il processo, in tal senso, è stato aggiornato al prossimo dicembre.

Fruttivendolo di Civita Castellana offriva la moglie in cambio di soldi

I fatti risalgono al 2018 con le indagini portate avanti dai Carabinieri. Nel procedimento in corso – come riporta Il Messaggero – sono stati ascoltati diversi testimoni. Da un lato sarebbero stati forniti elementi che avvalorerebbero le difficoltà economiche del fruttivendolo, un uomo sulla sessantina di Civita Castellana, il quale, pur di sbarcare il lunario, avrebbe messo (simbolicamente) sul banco anche la compagna. Un testimone in particolare avrebbe confermato di essere andato effettivamente con la donna “ma solo una volta e per 50 euro“. L’ipotesi che l’ambulante però oltre alla mercanzia tradizionale di frutta e verdura proponesse anche “altro” sarebbe stata confermata inoltre da un altro testimone. Adesso si attendono di capire gli sviluppi del processo per capire come siano andate effettivamente le cose.

Roma, 74enne si invaghisce dello psicologo e pretende rapporti sessuali: a processo per stalking