Pomezia, lavoratori Pratiko senza stipendio né tredicesima: dagli scioperi ai licenziamenti

A Natale siamo tutti più buoni (o forse è una leggenda a cui ci aggrappiamo) e gli stipendi per molti sono più alti, tra bonus e tredicesimi. Così dovrebbe essere, ma a quanto pare non è così per tutti perché i lavoratori di Pratiko, sia quelli di Roma che quelli di Pomezia (con il negozio che si trova su via del Mare), da mesi sono senza stipendio. E come ha fatto sapere la Filcams CGIL Roma Lazio, sono 60 i dipendenti dei due punti vendita che aspettano invano gli stipendi di novembre e dicembre. E che attendono ancora la tredicesima.

Lavoratori Pratiko senza stipendio

“Una bizzarra gestione aziendale, dedita al risparmio sul costo del lavoro e che vede tanti dipendenti sotto inquadrati rispetto alle mansioni che svolgono: l’azienda vorrebbe assegnare i giusti livelli, ma con uno stralcio sugli anni precedenti, soluzione non accettabile” – spiega la Filcams CGIL. E pare che non ci sia soluzione: nell’incontro tra la Filcams CGIL Roma Lazio e Pratiko si è ben capito che non c’è nessuna volontà da parte di chi gestisce i punti vendita di assolvere al pagamento delle mensilità mancanti. Anzi, l’azienda starebbe pensando di ridurre il personale. E di aggirare così il problema. Niente stipendio e meno dipendenti.

La rabbia dei lavoratori



‘Una scelta che se confermata potrebbe non tenere conto della tenuta occupazionale: ipotizzare una probabile liquidazione o chiusura metterebbe a rischio decine di posti di lavoro’ – continua la sigla sindacale. C’è chi ha scelto di licenziarsi, chi invece ha pensato bene di alzare la voce e scendere in piazza. Il 30 dicembre i lavoratori protesteranno e continueranno la mobilitazione fino a quando non avranno ottenuto ciò che gli spetta. Quello che è un loro diritto. Loro che hanno lavorato e che non hanno mai ricevuto, ormai da novembre, la busta paga.