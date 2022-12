Pomezia, paura in via Fellini: fiamme nel garage, incendiati 5 scooter, fumo tossico nelle abitazioni

Momenti di paura nella mattina di oggi, 26 dicembre, a Pomezia, in via Fellini, nelle case popolari di proprietà del Comune di Roma. E’ successo nel giorno di S. Stefano, pochi minuti dopo le 8:00. Un incendio dalle origini alquanto dubbie è scoppiato nei garage della palazzina al civico 9, già teatro numerose volte di episodi legati alla microcriminalità locale.

Una colonna di fumo nero si è levata in cielo, mentre alcuni scooter che si trovavano nei garage hanno preso fuoco e sono rimasti completamente distrutti.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Pomezia con la squadra 22A e l’autoscala AS 22, che hanno operato per più di un’ora per spegnere l’incendio. Presenti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale, oltre a un’ambulanza del 118. La grande colonna di fumo, infatti, ha fatto temere che ci fossero intossicati, ma per fortuna non sono risultate persone coinvolte. Riguardo alle origini dell’incendio, sono in corso le indagini per capire cosa possa aver generato le fiamme. Una delle ipotesi, forse la più probabile, è che si tratti di un incendio doloso: nei garage sono presenti anche auto cannibalizzate e diverse volte sono stati dati alle fiamme anche i rifiuti.