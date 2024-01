Pomezia, sorpresi mentre svaligiavano un minimarket: arrestata coppia di ladri

Sono stati sorpresi, insieme, mentre forzavano la serranda di un minimarket. Una coppia puntava a svaligiare l’attività in piena notte, ma i carabinieri di Pomezia hanno arrestato uomo e donna.

Furto fallito per una coppia di ladri sorpresi ieri notte dai carabinieri della compagnia di Pomezia. I due sono stati colti in flagranza di reato mentre tentavano di forzare la saracinesca di un minimarket. Lui, un uomo 47enne, lei una 59enne, quest’ultima indagata anche per evasione, entrambi sono residenti a Pomezia e con numerosi reati precedenti.

Coppia di ladri tenta di rubare un minimarket: lei evasa dai domiciliari

La donna, complice nel reato, è risultato stesse già scontando una pena in regime di detenzione domiciliare, misura che ha violato insieme all’uomo. I due avevano raggiunto un minimarket del centro di Pomezia e, con un piede di porco e diversi arnesi da scasso, erano intenti a danneggiare l’attività e la saracinesca del locale quando i militari li hanno sorpresi.

È stato un passante ad aver notato i due e, insospettito, ha contattato immediatamente il 112, consentendo un rapido intervento di una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile, che si trovava poco distante. I militari sopraggiunti hanno bloccato i soggetti e proceduto al loro arresto, che è stato convalidato lunedì a seguito del rito direttissimo svoltosi presso il Tribunale di Velletri.