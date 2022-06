Pomezia, terribile incidente in via Pratica di Mare: 2 feriti, strada chiusa

Terribile incidente questa mattina in via Pratica di Mare, a Pomezia, a poca distanza dall’antico Borgo. Lo scontro è avvenuto tra 3 auto e uno scooter.

Nell’incidente sono rimaste ferite due uomini, tra cui lo scooterista. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti uno al Campus Biomedico, l’altro al pronto soccorso del S. Eugenio. Entrambi i feriti sono in codice giallo.

Ripercussioni sul traffico

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri. La strada è stata chiusa tra il Borgo e il Laghetto delle Meraviglie, per consentire i soccorsi e i rilievi. Ci sono ripercussioni sul traffico, su via del Mare, a causa dei pendolari che utilizzano via di Pratica di Mare come alternativa alla Pontina, oppure per raggiungere l’aeroporto militare.