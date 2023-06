Ponte del 2 Giugno all’insegna del sole e del mare: assaltate le spiagge tra Torvaianica e Fregene

Qualcuno aveva previsto un Ponte del 2 Giugno all’insegna del maltempo e il freddo, ma in realtà sul Litorale Romano si è aperto un sole che ha creato le condizioni perfette per fare una bellissima giornata al mare. Spiagge prese d’assalto dai romani e dai tanti turisti, che si sono recati anche negli arenili liberi tra la zona di Torvaianica e Fregene. Ridono anche i ristoranti, che da mezzogiorno hanno visto il continuo arrivo di clienti.

Torvaianica piena di persone

Tante le persone che hanno deciso di recarsi a Torvainica, con persone residenti a Pomezia o provenienti dai Castelli Romani che hanno deciso di passarsi una giornata all’insegna del sole, l’aria di mare e una bella mangiata. I cittadini hanno riempito il lungomare soprattutto dopo l’ora di pranzo, anche solo per passare a prendere un caffè con vista lungomare. Come altre località della costiera laziale, anche qui è arrivata ufficialmente l’Estate 2023.

Tra Capocotta e Ostia

Il mare di Roma si è rivelato nuovamente una delle mete turistiche più ambite dai turisti. Non solo ristoranti pieni e con prenotazioni chiuse da giorni, ma anche spiagge gremite di persone. Da Capocotta a Ostia, è un successo soprattutto nelle spiagge libere. Tornano a lavorare anche gli stabilimenti balneari, che dall’ora di pranzo hanno potuto riabbracciare i propri clienti storici tra servizio cabina e ombrellone. Grande successo anche nei self-service e nei ristoranti di queste realtà balneare, con un esordio stagionale che ha portato centinaia di clienti a ogni singola attività.

Fregene la meta più “cool”

Come sempre, la movida romana ha deciso di passare la giornata a Fregene. Tanti sono partiti dalle zone di Roma Nord, per prendere una leggera abbronzatura, farsi uno “spaghetto alle vongole” presso gli storici ristoranti della zona e magari deliziarsi con un bel drink verso il tardo pomeriggio. Fregene, la regina degli stabilimenti “cool” sul litorale, come sempre ha trovato problemi con le auto in sosta. Numerose le auto in sosta selvaggia nei pressi degli stabilimenti o nelle zone dei parcheggi.