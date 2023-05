Ponte di Ferro a Roma chiude per lavori: ecco quando e quanto dureranno

Torna chiuso il Ponte di Ferro, che per il Giubileo tornerà a dividere i quartieri di viale Marconi e Ostiense/Porto Fluviale. Come sappiamo, quasi un anno fa il ponte fu gravemente danneggiato da un incendio, sfociato in una delle molteplici baraccopoli presenti sulle sponde del Tevere proprio all’altezza della struttura urbanistica. Ora il passaggio veicolare tornerà chiuso, per un periodo oltretutto di 14 mesi, con i tecnici che dovranno potenziarlo e soprattutto riparare le criticità emerse nelle ultime perizie tecniche in fatto di stabilità.

La nuova chiusura del Ponte di Ferro tra Marconi e Porto Fluviale

Per rimettere il ponte di Roma Sud a nuovo, sul progetto sono già stati stanziati 7 milioni di euro dal Comune capitolino. Cifre comprensibili, considerato anche come tale struttura sia centrale nella viabilità dell’Ostiense, visto come colleghi più quartieri contemporaneamente: Gazometro, Garbatella, Marconi, Portuense, Testaccio e Porto Fluviale. La mobilità sulla struttura urbanistica, come fa sapere il Campidoglio, sarà consentita solo ai bus che transitano lungo questo tratto di strada con le loro linee. Nel potenziamento del ponte, oltretutto, verrà installata su di esso anche una pedana pedonale, oggi assente.

I tempi di chiusura per la struttura urbanistica

Il cantiere per il Ponte di Ferro partirà a luglio 2023, durando almeno fino a ottobre 2024. Saranno molteplici i disagi dei cittadini per questa chiusura, considerato come da qui si snodi il traffico veicolare centrale di Roma Sud. Già durante la prima chiusura, il traffico era letteralmente impazzito a tutte le ore del giorno nel triangolo Marconi-Ostiense-Testaccio, appesantito anche dalla presenza nei paraggi di noti locali notturni legati alla movida romana. Sarà più di un anno di sofferenza, considerato anche che dalla stessa strada sono di passaggio anche gli studenti universitari di Roma Tre, in particolar modo quelli provenienti dal Dipartimento di Architettura presenti nella struttura dell’ex Mattatoio a Testaccio.