Pontina da incubo, traffico bloccato da Pomezia ad Aprilia: tamponamento a catena tra 7 auto

Pontina da incubo in questo pomeriggio di venerdì 28 ottobre. Due incidenti hanno bloccato la Pontina Nuova tra Pomezia e Aprilia, in direzione Latina. I tempi di percorrenza tra le due città arrivano fino a 70 minuti. Un venerdì nero per i pendolari che tornano da Roma.

Due incidenti sulla Pontina Nuova: traffico in tilt

Il primo incidente è avvenuto alle 17:00 di questo pomeriggio sulla Pontina, al confine con Aprilia a Casalazzara. Coinvolte nell’incidente sette automobili. Le dinamiche sono ancora da chiarire ma sembra che a causare il sinistro sia stato un tamponamento tra due auto che ha poi coinvolto altre cinque auto.

Chiusa la Pontina Vecchia: incidente con feriti

Un altro incidente si è verificato invece a Pomezia, sempre sulla Pontina Nuova in direzione Latina. Questo secondo sinistro ha bloccato la viabilità causando rallentamenti e traffico per chilometri. Chiusa anche la Pontina Vecchia a causa di un terzo incidente con feriti, all’altezza di via di Santa Procula. La Pontina vecchia è chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso.