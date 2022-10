Pomezia, incidente sulla Pontina vecchia: scontro tra tre auto, una finisce nel fosso

Un incidente si è verificato poco dopo le 17 di oggi pomeriggio in via Pontina Vecchia, altezza via di Santa Procula. Tre i veicoli coinvolti nello scontro. Sul posto sono accorsi gli uomini della Polizia locale di Pomezia insieme ai sanitari del 118 per soccorrere gli eventuali feriti, gestire la viabilità e rilevare la dinamica dell’incidente al fine di accertare le responsabilità. Si tratta del secondo incidente sul territorio del Comune di Pomezia nel giro di poche ore, visto che nelle prime ore del pomeriggio un altro scontro si è verificato sulla Pontina, mandando il tilt la viabilità.

Polizia locale e ambulanza per soccorrere i feriti

Tanti gli automobilisti che si sono fermati per aiutare i soccorsi. Qualcuno magari ha anche assistito alla sequenza dei fatti e ha deciso di fermare l’auto per prestare i primi soccorsi ai feriti. Purtroppo una delle auto è finita un canale di scolo che costeggia la strada e le persone all’interno sono rimaste incastrate tra le lamiere. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare le persone rimaste intrappolate dentro l’abitacolo. I feriti sono stati portati al Sant’Anna, codice giallo, ma non sono in pericolo di vita.

La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso da parte di vigili del fuoco, polizia locale e sanitari del 118.