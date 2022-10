Incidente mortale a Cori: si schianta col suv, morto 34enne

Ancora sangue sulle strade del Lazio. Dopo l’incidente mortale avvenuto ieri sera alle porte di Roma, un altro sinistro dal medesimo tragico esito si è verificato stavolta in Provincia di Latina, a Cori per l’esattezza. Qui un ragazzo di 34 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con il suv.

Incidente mortale in Via Stoza in provincia di Latina

Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 3.00 di notte. Il mezzo, dalle prime informazioni disponibili, stava percorrendo via Stoza a Cori quando, per cause in fase di accertamento, è uscito fuori strada. Un impatto fatale per il 34enne alla guida che non gli ha lasciato scampo nonostante i tentativi di soccorso del 118.

Gli incidenti degli ultimi giorni

Ma l’incidente mortale avvenuto a Cori è purtroppo soltanto l’ultimo di una lunga serie. In effetti sono giorni particolarmente drammatici per la nostra Regione sul fronte dei sinistri stradali. Il 24 ottobre Adriano Forti è morto dopo essersi schiantato con la sua moto a Roma; poi le vittime registrate ad Acilia e sulle strade di Ostia a metà mese. Ieri sera, infine, come detto l’incidente mortale alle porte di Roma, esattamente a Pomezia dove ha perso la vita uno scooterista.

