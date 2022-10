Roma, maxi incidente in Via di Tor Pagnotta, coinvolta minicar: 4 feriti, strada chiusa da ore

Maxi incidente stamattina in Via di Tor Pagnotta a Roma teatro di uno scontro tra tre veicoli. Ingente il bilancio dei feriti con 4 persone in tutto finite in Ospedale. La strada risulta ancora chiusa per i rilievi. Sul posto sta operando la Polizia Locale di Roma Capitale.

Via di Tor Pagnotta chiusa oggi 28 ottobre per incidente

A scontrarsi, intorno alle 9.10, sono state due auto, nello specifico un’Opel Meriva e una Fiat Multipla, e un quadriciclo Aixam (una minicar, ndr). Lo scontro, in una dinamica tuttora in fase di accertamento da parte dei caschi bianchi, si è verificato all’incrocio con Via di Torre Archetta. La strada, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, è stata chiusa (e lo è tuttora) in entrambe le direzioni. Ripercussioni al traffico di zona.

Quattro persone portate in Ospedale

Come detto sono stati 4 i feriti. Si tratta di tre uomini e una donna portati in Ospedale. Al momento le loro condizioni di salute non sono note. In questo momento si trovano ricoverate tra gli Ospedali S. Eugenio, San Camillo e Campus Biomedico.

