Pontina, dopo lo spritz ecco il barbiere: “Fermo in coda? Passo io tutti i venerdì pomeriggio”

Le code che sembrano non finire mai e il caldo delle ultime settimane, non hanno leso l’umorismo degli automobilisti. Umorismo che torna a fare capolino sui social più forte che mai! Anzi, è proprio il caso di dire che la “necessità aguzza l’ingegno”. Mai come questa volta un proverbio è risultato così calzante. Il riferimento è tutto ad un’ironica iniziativa che vede coinvolti gli automobilisti di quella che è una delle arterie maggiormente trafficate di Roma: la SS 148, meglio conosciuta come “Pontina”.

“Spritz sulla Pontina tutti i giorni dopo le 19.00”: l’ironia dei pendolari sui pomeriggi passati in coda

Il parrucchiere e il barbiere on the road sulla Pontina

Immaginatevi di ritorno a casa e magari siete anche imbottigliati nel traffico. Un po’ di agitazione inizia a fare capolino, perché il caso ha voluto che proprio questa sera abbiate quell’appuntamento fissato ormai da diverso tempo ed al quale proprio non potete dire di no. Tuttavia, vorreste anche prendervi qualche minuto per voi così da potervi preparare con la necessaria cura e dare il bentrovato ai vostri ospiti nel migliore dei modi ma il tempo incalza e il traffico non accenna a diminuire. Niente paura, è possibile prenotare un servizio “on the road” proprio sulla SS 148, così da arrivare a destinazione sistemati ed in ordine. Tra i servizi disponibili ci sono quelli di parrucchiere e barbiere, per usufruirne è necessario chiamare ed effettuare la prenotazione. Una soluzione decisamente smart e in grado di ottimizzare sapientemente il tempo, quella attiva sulla Pontina tutti i venerdì. Il post del parrucchiere o barbiere letteralmente on the road è diventato subito virale sui social, scatenando l’ironia degli utenti. Una soluzione decisamente veloce e creativa che, tuttavia, non è l’unica.

Lo spritz imbottigliati nel traffico

“Spritz sulla Pontina tutti i giorni dopo per 19.00“, queste le ironiche parole diventate virali sui social solamente pochi giorni fa. “Prenota la tua visita! Spritz sulla Pontina. Tutti i giorni dopo le 19.00 prenotazione obbligatoria”. “Trasforma anche tu il tuo viaggio di ritorno a casa in un piacevole momento d’incontro con amici! Fai nuove conoscenze, non perdere tempo bloccato in una semplice fila! Prenota ora!!”, quest invece quanto si legge nel post che, nemmeno a dirlo, ha scatenato da parte degli utenti centinaia di like e commenti. Insomma, l’umorismo degli automobilisti certamente non manca, così come le risate, tra una coda e l’altra.