Pontina, incidente con feriti all’altezza di Pomezia: lunghe file in direzione Roma

Brutto incidente questa mattina sulla Pontina, dove un furgone si è scontrato con due auto. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 31, in direzione Roma, nel territorio comunale di Pomezia.

L’incidente

A causa del sinistro sono rimaste ferite due persone. Al momento non si conoscono ancora le condizioni delle persone ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia per i rilievi. Lunghe file si sono formate a seguito dell’incidente, avvenuto nella corsia di sorpasso. Sul posto sono presenti gli uomini di Anas, che hanno ridotto la circolazione, consentendo il passaggio solo nella corsia di marcia normale.

Alle 8:50 si registrano file fino all’uscita di Casalazzara (Ardea). Per gli automobilisti l’agonia non termina con l’incidente. I lavori in corso all’altezza di Castel di Decima per la sostituzione dello spartitraffico provocano infatti altri due chilometri di code.

(Foto dal gruppo Facebook Via Pontina S.R.148)