Precipita dalla finestra dell’ospedale, mistero intorno alle morte di un 69enne

L’uomo si trovava in cura presso il nosocomio San Benedetto di Alatri.

Tragedia questa domenica mattina nel frusinate. Un uomo di 69anni, in cura presso l’ospedale San Benedetto di Alatri, sarebbe precipitato nel nuovo nelle prime ore di questa mattina, domenica 9 giugno. Sono ancora in corso le indagini per comprendere le esatte dinamiche e le motivazioni per cui il paziente, originario di Amaseno, sia morto in tali circostanze.

Stando ai primi accertamenti dei carabinieri di Alatri, giunto sul posto non appena avvenuto il dramma, l’ipotesi più accertata è che l’uomo abbia optato per un gesto estremo. Sempra infatti che il 69enne fosse ricoverato presso il reparto oncologico al momento dei fatti, essendo anche lui malato oncologico. Shock nella comunità di Alatri e di Amaseno, luogo di cui era originario il 69enne, entrambe le cittadine apprendono la notizia con cordoglio e stringendosi attorno al dolore dei parenti della vittima. Nel frattempo le forze dell’ordine stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso per comprovare se si sia trattato di suicidio, o di altro.

Sul litorale romano, meno di 48h fa, sta facendo discutere un altro caso su cui indagano tuttora le forze dell’ordine. Dramma nella giornata di venerdì a Nettuno: i cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati senza vita nella loro abitazione. Non si esclude l’ipotesi dell’omicidio suicidio. A dare l’allarme il figlio, indagano i carabinieri.

Potrebbe essere stato un omicidio-suicidio. E’ questa al momento la principale pista seguita dagli investigatori in merito al terribile episodio di cronaca che è arrivato il 7 giugno 2024, dal litorale romano, precisamente dal Comune di Nettuno. Qui, intorno alle 10.30, è stato lanciato l’allarme per il rinvenimento di due cadaveri: si tratta di un uomo e di una donna, trovati con accanto una pistola.