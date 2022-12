Precipitano in un dirupo e rischiano di morire: salvati due cagnolini

Lieto fine per due cagnolini che nel primo pomeriggio di oggi erano andati a fare un’escursione con le loro “mamme” umane a Nemi, nel bosco nei nei pressi del Tempio di Diana. I due animali, probabilmente inseguendo una traccia odorosa, sono finiti in un dirupo. Le due ragazze, disperate per non riuscire a recuperali da sole, hanno chiesto aiuto chiamando il NUE 112, che le ha indirizzate ai vigili del fuoco.

Le operazioni di salvataggio

E dalla sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma non sono di certo rimasti indifferenti alla richiesta di aiuto. Sono quindi state inviate nel Comune di Nemi la squadra 32/A e il nucleo SAF per il recupero dei due cani. Una volta sul posto, il personale dei vigili del fuoco ha raggiunto e tranquillizzato gli animali. Calandosi con una fune, i vigili del fuoco hanno raggiunto i cagnolini, che successivamente sono stati recuperati in buone condizioni e poi riaffidati alle proprie padrone.