Prende a pugni il papà a Sacrofano: arrestato figlio violento

Maltrattamenti in famiglia, questo il reato che viene contestato a un 40enne che ha colpito con un pugno il padre. Una reazione violenta che ha rischiato di avere conseguenze assai più serie e che ha necessitato dell’intervento dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma che hanno proceduto con l’arresto dell’uomo.

È successo a Sacrofano, piccolo comune a nord della Capitale. Il 40enne romano, forse al culmine di una discussione, di fatto le cause sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, avrebbe colpito con un pugno il padre che, incassato il colpo, ha perso l’equilibrio cadendo a terra e riportando escoriazioni al labbro e al mento.

Il 40enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia

Ad intervenire sono stati gli uomini dell’Arma della Stazione di Roma Prima Porta. I militari sono accorsi prontamente presso l’abitazione a seguito della richiesta al 112 al quale era arrivata la richiesta di intervento e hanno proceduto all’arresto del 40enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

L’udienza di convalida

L’uomo è dovuto comparire davanti al giudice del Tribunale di Roma per rispondere del reato contestato e per la convalida dell’arresto e il magistrato non solo ha convalidato l’operato dei Carabinieri, ma anche sottoposto l’uomo alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare con l’aggiunta del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal padre.

Diverse le aggressioni di figli ai genitori

Purtroppo non si tratta di un caso isolato. Non è l’unico nel quale i militari sono dovuti intervenire a causa di figli violenti. A finire in manette per identico reato è stato un 38enne che per futili motivi ha pestato entrambi i genitori e la mamma, in particolare, ha avuto bisogno delle cure mediche dell’ospedale in quanto l’uomo le aveva provocato un’ustione. Anche un 23enne romano è stato arrestato con l’accusa di aver commesso una serie di violenze fisiche e psicologiche ai danni della mamma e del fratello minore.