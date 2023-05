Previsioni meteo a Roma e nel Lazio da lunedì 22 maggio 2023: che tempo farà

Le previsioni meteo di domani su Roma e il Lazio, ci parlano di un miglioramento del tempo. Se già oggi la pioggia si è miracolosamente placata, dopo il forte temporale di ieri dovremmo stare tutti più tranquilli di non dover fare i conti con l’acqua. Un bel tempo che potrebbe rivelarsi momentaneo, considerato come i violenti nubifragi potrebbero tornare in tutta la loro forza tra mercoledì e sabato.

Le previsioni meteo su Roma

A Roma potremmo andare incontro alle prossime 48 ore di bel tempo. Se qualche goccia d’acqua potrebbe ancora cadere fino a stasera, tra domani e dopodomani potremmo vedere un graduale miglioramento del tempo. Domani, infatti, previsto nuvoloso sia su Roma che la costa di Ostia, in un evolversi del meteo che ci dovrebbe portare verso una bellissima giornata martedì, ovvero il 23 maggio. A livello di temperatura, torniamo però a tirare fuori le felpe: le massime si attestano a 15 gradi.

Viterbo e Rieti sotto l’acqua

Spostandoci verso Nord-Est, nel Lazio la situazione peggiore. Seppur in maniera meno violenta, i temporali non cesseranno nella zona di Viterbo e di Rieti. In entrambe le province, l’acqua si attesterà sui territori intorno al 30/40%. Uno stop dei temporali dovrebbe avvenire domani mattina, dove potrebbe uscire brevemente il sole prima delle 14: di lì in poi, tornerà il temporale a infastidire gli abitanti del rietino e la Tuscia. Previsto un abbassamento della temperatura: a Rieti il minimo sarà di 11 gradi, mentre a Viterbo si oscillerà tra i 12 e i 13.

Acqua pure a Frosinone e Latina

La situazione non dovrebbe cambiare anche a Frosinone e Latina, che vedranno acqua nella giornata di domani. Potrebbe andare meglio alla zona Pontina, che nella giornata di martedì potrebbe vedere il ritorno del sole e il conseguente rialzo della temperatura. Nel frusinate, invece, si parlerà di una settimana all’insegna dei temporali, che toccheranno il territorio almeno fino a domenica.