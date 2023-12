Prezzo delle vongole alle stelle: l’allarme del Car di Roma per il cenone di Natale

A Natale bisogna accantonare le tradizioni in tavola e fare economia. A pesare sui risparmi di milioni di italiani saranno soprattutto le vongole: introvabili, a prezzi salatissimi, la maggior parte d’importazione dall’estero.

Feste di Natale all’insegna dell’umiltà, migliaia di familglie a Roma quest’anno sono chiamate a fare una scelta: se proseguire le tradizioni culinarie cucinando le vongole o se farsi spellare dai prezzi alle stelle a cui sono vendute in questo periodo.

Vongole introvabili a Natale: prezzi troppo alti e merce d’importazione

L’allarme arriva dal Centro Agroalimentare di Roma, il mercato all’ingrosso più grande d’Italia, nonché il quarto in Europa. Come a ogni Natale, le vongole sono tra le pietanze più richieste ma quest’anno bisognerà armarsi di santa pazienza, vista la magra quantità in commercio. Quelle poche ancora acquistabili o sono vendute a peso d’oro, oppure provengono da Francia e Portogallo, con la maggiorazione sui costi dovuta anche al trasporto dei prodotti ittici dall’estero.

La condanna del granchio blu: scomparse migliaia di vongole in Italia

Come si è arrivati però a questo risultato? I pareri del personale del Car sono contrastanti: c’è chi sostiene che il danno maggiore lo abbia arrecato il granchio blu e chi, invece, sostiene che gli allevatori di vongole abbiano ritardato volutamente il tempo della semina.

Nel primo caso, il granchio blu, che da quest’estate ha preso piede nel Bel Paese riscuotendo grande successo, è tra i maggiori responsabili della scomparsa delle vongole, che avrebbe ingurgitato da Nord a Sud Italia. Nella seconda ipotesi invece gli allevatori di vongole si sarebbero attardati nella semina, rendendo la domanda insufficiente rispetto alle richieste sotto il periodo di Natale. Un’alternativa, vista l’inaccessibilità dei prezzi, potrebbe essere allora il lupino. Per chi, invece, non ama le tradizioni sarà più facile trovare una soluzione, optando per menu e ricette fuori dagli schemi. D’altronde quest’anno le vongole saranno off limits per la maggior parte degli italiani.