Protesta agricoltori a Roma, Ercolina ospite di Fiorello a Viva Rai2

Ercolina arriva a VivaRai2: la protesta degli agricoltori al Foro Italico

Ospite d’eccezione a VivaRai2 questa mattina al Foro Italico, insieme agli agricoltori, anche la mucca Ercolina. Dalle verdi vallate, messe a rischio dalle politiche europee, gli agricoltori hanno scortato la bovina chiazzata fino agli studi Rai, dove Fiorello con la sua inconfondibile ironia ha accolto l’animale e dato voce alle proteste dei lavoratori del comparto. Sono almeno 130 i trattori che nella giornata di ieri hanno bloccato via Nomentana, dove i veicoli si sono radunati ormai da settimane. Domenica scorsa sono arrivati persino a San Pietro, dove hanno ricevuto l’Angelus dal Papa e lasciato un trattore a simbolo della protesta. Questa mattina si sono spinti invece fino al Foro Italico, al glass box di uno dei morning show più amati dai radioascoltatori.

Qui, al cospetto dei co-conduttori Biggio e Casciari, hanno lanciato una promessa “Stiamo lavorando per presentare al governo un programma in più punti dedicato all’agricoltura”. A smorzare i toni ci ha pensato Fiorello, che ha urlato “Verdure, farine, latte, tutti i prodotti della nostra terra, grazie! Viva gli agricoltori!”, in compagnia della mucca Ercolina, che ha approfittato per leccarle il braccio del conduttore.