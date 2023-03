Pulisce il fucile e si spara al torace, grave 34enne

Prova a pulire il fucile, ma si spara al torace: gravissimo un 34enne. E’ la storia di un ragazzo residente a Reino, comune all’interno della provincia di Benevento. Mentre provava a pulire un fucile, probabilmente tenuto in casa, è partito con colpo dall’arma: un proiettile lo avrebbe colpito al torace, provocandogli danni gravissimi. Ricoverato in un primo momento presso la città di Benevento, le sue gravissime condizioni hanno spinto i medici a trasferirlo presso il Cardarelli di Napoli, dove lotta tra la vita e la morte.

Il colpo esploso mentre provava a pulire il fucile

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, l’uomo provava a pulire il proprio fucile personale. Non si sa se fosse la prima volta che l’uomo provava a pulirlo autonomamente, nonostante detenesse l’arma da fuoco in maniera regolare. Fatto sta che durante le operazioni di pulizia, un colpo accidentale è partito e lo ha colpito in pieno torace, lasciandolo in condizioni gravissime. Subito dopo l’incidente, sono stati avvertiti i sanitari del 118.

Già i paramedici avevano compreso la gravità della ferita d’arma da fuoco, che all’ospedale San Pio di Benevento è stata tradotta addirittura con la perforazione di un polmone da parte del proiettile. Una situazione gravissima, dove per salvargli la vita i medici hanno optato per il drastico trasferimento del paziente verso l’ospedale Cardarelli di Napoli, ovvero una struttura più attrezzata per le vittime di arma da fuoco.

Sull’episodio, stanno cercando di fare piena luce i Carabinieri del comando di San Bartolomeo in Galdo. Ancora oggi si stanno effettuando ancora tutti i rilievi del caso, al fine di capire con precisione le dinamiche di un incidente che probabilmente si poteva evitare. Non si esclude la pista più plausibile, ovvero quello dell’incidente accidentale per una distrazione, o un movimento maldestro, della stessa vittima nel maneggiare la propria arma da fuoco.