Quali Regioni saranno in zona gialla (e arancione) da lunedì 10 maggio 2021? L’elenco aggiornato

L’Italia si prepara a cambiare (nuovamente) colore. Sì perché, dopo il classico monitoraggio degli esperti di cabina di regia che si sono riuniti per valutare l’indice Rt nazionale (ma non solo) e i parametri di rischio, il Paese da lunedì si “sveglierà” quasi tutto tinto di giallo.

Quali Regioni saranno in zona gialla e arancione da lunedì 10 maggio?

Basilicata, Calabria e Puglia passeranno in zona gialla, mentre Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta saranno in zona arancione con tutte le restrizioni che abbiamo imparato a conoscere. Nessuna Regione, invece, sarà in fascia rossa.

Da lunedì 10 maggio, quindi, in giallo ci saranno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto e le province autonome di Bolzano e Trento. Questo significa che bar e ristoranti potranno restare aperti anche a cena (ma solo con tavoli all’aperto), via libera poi a musei, cinema, teatri, spettacoli all’aperto e spostamenti liberi tra Regioni dello stesso “colore”.