Quando ci sarà il Cyber Monday 2023: cos’è e quando inizia su Amazon

Con il Cyber Monday continuano gli sconti fino al 70% della Settimana del Black Friday di Amazon: scopri i segreti per avere accesso alle promozioni e non perderti nessuna opportunità di risparmio! Lo ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

La data esatta

Quando senti parlare di Cyber Monday dovresti sapere che si fa riferimento al lunedì successivo al Black Friday: un lunedì interamente dedicato alle offerte su prodotti e servizi online. Quest’anno il Cyber Monday è lunedì 27 novembre 2023.

Nonostante ciò non è indispensabile attendere l’avvento del Cyber Monday per scoprire quali siano gli articoli e i prodotti in offerta durante questa giornata. Essendo strettamente collegato al Black Friday, infatti, il Cyber Monday può intendersi come la naturale continuazione di quella prima giornata di sconti esclusivi. Sebbene duri solo 24 ore, dalle 00:00 alle 24:00, alcune aziende tendono a svelare i prodotti in offerta il giorno stesso.

Le offerte dell’Amazon Cyber Monday

Amazon ci ha sempre stupito con sconti e offerte del giorno davvero molto convenienti. Fra i prodotti, i dispositivi e gli articoli che saranno in offerta possiamo anzitutto ricordare tutti i dispositivi Kindle di Amazon. Oltre ai lettori di libri digitali, Amazon consente di acquistare con forti sconti anche i dispositivi per collegare la TV al wi-fi oppure i dispositivi Echo e Alexa.

A questi si aggiungono migliaia di notebook e smartphone, selezionati fra quelli più gettonati e richiesti dai più o meno giovani. Il Cyber Monday è il momento migliore anche per valutare l’acquisto di grandi e piccoli elettrodomestici, di accessori per la cucina e la casa, ma anche abbigliamento per lui, lei e i più piccoli.

Lunedì 27 novembre si concludono i maxi sconti della Settimana del Black Friday di Amazon, con picchi che raggiungono e superano anche il 70%! Le promozioni sono tantissime, valide su articoli di moda e tecnologia, elettrodomestici e giocattoli, praticamente tutto ciò che è incluso nel catalogo dell’e-commerce più famoso del mondo.

Accesso agli sconti del Cyber Monday

Per trovare gli sconti del Cyber Monday di Amazon è sufficiente raggiungere i siti web dedicati ai codici sconto e ai coupon disponibili in rete, in primis i codici sconto Amazon. Un altro buon metodo è quello di iscriversi alla newsletter del brand e attendere gli aggiornamenti che ti verranno inviati direttamente sulla mail indicata. Al momento dell’iscrizione alla newsletter, inoltre, ti verrà accreditato un buono utilizzabile sul tuo prossimo ordine.

Un altro metodo per restare aggiornato sui prodotti in offerta è quello di seguire l’azienda sui social network. Divenendo membro o fan del brand sui social infatti, avrai accesso a promo esclusive e comunque a conoscere in anticipo ogni novità.

In ultimo, è necessario tener d’occhio le offerte lanciate durante il Black Friday, quando verranno svelati anche i prodotti in promozione per il lunedì successivo.