Quante persone in macchina in zona bianca? Regole e limitazioni per gli spostamenti in auto

Quante persone in macchina in zona bianca? Regole e limitazioni per gli...

L’Italia punta a diventare tutta zona bianca, da lunedì 31 maggio ben tre Regioni hanno avuto i numeri epidemiologici per rientrare in quella fascia (Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia). Ovviamente anche in zona bianca ci saranno delle regole: ad esempio, l’uso della mascherina e del distanziamento resta obbligatorio.

Una delle domande che gli italiani si stanno ponendo, anche in vista delle vacanze, riguarda il numero di persone non conviventi con cui si può stare in macchina. Le nuove Faq del Governo forniscono le risposte ai vari interrogativi.

Leggi anche: Prenotazione vaccino Lazio Over 18 e Over 30, cosa cambia dal 3 giugno 2021 e come prenotare

Zona bianca: quante persone possono entrare in auto, non conviventi?

Secondo il sito online di palazzo Chigi, purtroppo, nessun cambiamento è previsto per il numero di persone che si può portare in macchina. Al di là dei conviventi, infatti, le restrizioni restano identiche per le zone gialle, rosse, arancioni e bianche.

Se si va a cercare la voce ‘Spostamenti‘, infatti, alla domanda «Posso usare l’automobile con persone non conviventi?» la risposta è «Sì, perché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina».

Per semplificare, in una macchina a cinque posti ci si potrà viaggiare in tre (non conviventi): il guidatore davanti e altre due persone solamente nei sedili di dietro. In più resta l’obbligo della mascherina, questo perché l’auto è considerato uno spazio ristretto e quindi bisogna garantire la sicurezza anti-Covid.