Quanto vengono pagati i cantanti a Sanremo 2024? I cachet

Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa e Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Maninni, Ricchi e poveri. Sono i 27 artisti in gara nella prossima edizione del Festival di Sanremo, svelati da Amadeus. Ma quanto vengono pagati i cantanti in gara a Sanremo 2024? Scopriamolo insieme.

Le parole di Amadeus

Clara (con il brano Boulevard), Santi Francesi (con Occhi tristi) e BNKR44 (con Effetti speciali) sono i tre artisti che da Sanremo Giovani accedono direttamente al festival di Sanremo e vanno a completare il cast dei 30 cantanti scelti da Amadeus.

I cantanti in gara “sono realmente i miei superospiti, i reali protagonisti del Festival. Non vedo l’ora che sia il 6 febbraio per farli ascoltare a tutti”, ha detto il conduttore. Il numero dei big in gara è stato portato a sorpresa da 23 a 27, con una modifica al regolamento del Festival.

l totale dei concorrenti sarà 30: gli ultimi tre artisti, come detto, sono Clara, Santi Francesi e BNKR44, usciti dopo la gara di Sanremo Giovani, che si è svolta il 19 dicembre in diretta su Rai1 dal Teatro del Casinò della Città dei Fiori. Nel corso dell’edizione è stata anche mostrata un’immagine della scenografia dell’Ariston per la kermesse in programma da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio 2024.

Quanto verranno pagati i cantanti a Sanremo 2024?

Ma veniamo ora al focus del giorno: quanto verranno pagati i cantanti a Sanremo 2024? Iniziamo col dire che grazie alla raccolta pubblicitaria nel 2023 il Festival di Sanremo ha fruttato 50milioni di euro. E le previsioni per il 2024 sono rosee.

Per Sanremo 2024 la Rai avrebbe messo in vendita i pacchetti dei break pubblicitari che vanno dai 77.900 euro della tarda notte fino ai 582.100 euro dell’anteprima; per una telepromozione invece dovrebbero servire circa 2,38 milioni. Per questo la Rai avrebbe deciso di investire 20milioni sull’edizione 2024 per i cachet degli ospiti, dei co-conduttori e il contributo Rai agli artisti in gara.

Come riporta il sito Money.it, per i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 si parla di rimborso spese “di circa 53mila euro a cui si aggiungono 3mila euro di compenso per la partecipazione e 5mila euro a disposizione per la serata dei duetti (con un ospite) e delle cover, di cui vanno pagati i diritti d’autore”.

Cifre non ancora svelate ufficialmente

Le cifre non sono ancora state svelate ufficialmente ma il cachet dei cinque co-conduttori dovrebbe essere lo stesso della passata edizione: 25 mila euro a testa, quindi, per Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello.

Cifre decisamente inferiori per gli ospiti, mentre Amadeus viaggia su altre cifre. Nel 2023 il conduttore ha guadagnato 70mila euro a serata, per un totale di 350mila euro.