Rapina con ferito in un bar di Guidonia, i ladri spaccano la gamba al parente del titolare

Brutale rapina all’interno del bar “Chat and Coffee” di Guidonia, che ieri sera ha visto l’assalto di una gang ai fini della rapina. A pagare le conseguenze più serie, il marito della madre del titolare, un uomo di 56 anni cui i ladri hanno spezzato la gamba come forma di ripicca. Una situazione che lascia nello sconforto tutta la zona, che ora ha seriamente paura che gravi analoghe si possano svolgere nelle ore notturne.

La rapina con pestaggio nel bar di Guidonia

Erano le 21.15 di ieri sera, 25 maggio, quando il titolare e il marito della madre erano da soli all’interno del bar. Il locale, situato al confine la frazione di Villalba e il Comune di Tivoli, è molto visitato dalle persone, considerato come nel proprio servizio includa la vendita delle pizze, l’erogazione di ticket per i mezzi pubblici e le licenze per vendere i tabacchi. La banda ha colpito con il calare della sera, quando si è presentata al locale a volto coperto e molto aggressiva nei modi per ottenere i soldi.

Il pestaggio ai danni dell’uomo

La banda che ha messo a segno la rapina a Guidonia, era probabilmente avvezza ai furti di gruppo. Con fare schematico, subito hanno neutralizzato, immobilizzandolo, il 35enne titolare dell’attività, puntando la cassa con gli incassi del giorno. Forse incautamente, il signore 56enne si è opposto al furto. Un po’ per tutelare i risparmi della famiglia, poi anche per tutelare e aiutare il titolare, suo parente stretto, in difficoltà. Un coraggio, però, che non ha ripagato, con l’uomo che è stato assaltato dai malviventi e che, per aver osato opporsi, hanno pensato bene di rompergli una gamba.

Le tempistiche della rapina

Che tutto fosse attentamente pianificato, lo dimostrano le tempistiche di questo colpo, che potremmo definire “flash” nonostante l’aggressione all’uomo di mezz’età. I ladri, infatti, sono riusciti senza troppi problema a fare tutto nell’arco di pochi minuti, prima impossessandosi del guadagno giornaliero e poi addirittura picchiando la vittima della loro aggressione.