Rapina in farmacia a Nettuno: bandito armato di pistola minaccia il titolare, la fuga e l’inseguimento in strada

Colpo lampo ieri in una farmacia a Nettuno. E’ successo nel pomeriggio in Via Ennio Visca: qui un uomo con il volto travisato da un passamontagna ha fatto irruzione nell’attività minacciando il titolare con una pistola. Dopodiché, afferrato il bottino (circa 500 euro, ndr), è fuggito via. Ad inseguirlo però, avendo assistito alla scena, è stato un poliziotto libero dal servizio che alla fine è riuscito a raggiungerlo e a bloccarlo. Sul posto, allertati nel frattempo, sono infine sopraggiunti i colleghi del locale Commissariato che hanno arrestato il malvivente. E solo a quel punto si è scoperto che la pistola utilizzata per compiere la rapina era in realtà giocattolo ma priva del tappo rosso.

La rapina in farmacia in Via Ennio Visca a Nettuno

L’uomo, stando a quanto ricostruito, è entrato nella farmacia attorno alle 18.30. Subito ha puntato la pistola contro il titolare costringendolo a consegnargli l’incasso della giornata. Poi è fuggito via dal negozio. Ma caso ha voluto che proprio in quel momento passasse lì davanti un poliziotto libero dal servizio; e senza pensarci due volte l’agente si è subito messo all’inseguimento del bandito dando così vita ad un concitato testa a testa in strada. Ad avere la meglio alla fine è stato il poliziotto che ha raggiunto e bloccato il malvivente in fuga. Grazie al successivo intervento dei colleghi provenienti dal Commissariato di Anzio e Nettuno l’uomo è stato infine arrestato.

Arrestato 52enne di origini americane

Il rapinatore è un uomo originario degli USA ma da tempo in Italia. Il 52enne, questa la sua età, deve ora rispondere di rapina aggravata. Recuperato e riconsegnato alla farmacia il bottino del colpo.

