Rapinano due bar differenti nella stessa città, a distanza di poche ore: indagano gli investigatori

Due rapinatori hanno assaltato due bar nella stessa zona, terrorizzando i residenti.

Un colpo alle prime luci del giorno, un altro a poca distanza. Stessa zona, due autori diversi. Non c’è pace a Latina, che questa mattina è stata turbata da due rapine diverse ai danni di due bar. I rapinatori, anche se diversi, avrebbero però agito di concerto, alternandosi in due distinte attività commerciali.

Due rapine a Latina: rapinatori coordinati

Il primo colpo sarebbe avvenuto alle porte di Borgo Carso, nel bar pizzeria “La Dispensa” di Latina. L’esercizio non avrebbe fatto nemmeno in tempo a sollevare le saracinesche, per essere preso d’assalto da un rapinatore, armato di pistola. Il secondo, sembra armato, si sarebbe dedicato invece al “Bar Massimo” di via Villafranca.

Due colpi messi a segno di concerto, con una tattica orchestrata dai due, in due punti e due momenti diversi, ma nella stessa città. Investigatori e polizia stanno ora cercando di ricostruire i due episodi tenendo conto del fatto che gli autori, anche se dislocati, avrebbero agito insieme, alternandosi come conducente del veicolo su cui scappare e rapinatore. A comprovare questi sospetti l’auto utilizzata per gli spostamenti, che coinciderebbe in entrambi gli episodi, soprattutto perché utilizzata in momenti ravvicinati, per spostarsi da una parte all’altra della città.

Tenta di rapinare un negozio a Latina, arrestato un 35enne

La scia di rapine fa seguito a episodi che già hanno turbato la cittadina poche settimane fa. Il 18 aprile un 35enne ha tentato di razziare per esempio un negozio di prodotti di estetica e denaro, ma il colpo non è andato a segno. Il giovane è finito sotto la lente delle forze dell’ordine che, identificato il malvivente nel suo tentativo di scassinare il punto vendita con un piede di porco, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato.

Un caso isolato, con modalità diverse ma che rivela una situazione preesistende di furti e rapine in zona già da diverse settimane, su cui stanno lavorando le forze dell’ordine.