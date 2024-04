Tenta di rapinare un negozio a Latina, arrestato un 35enne

Avrebbe forzato la porta dell’esercizio commerciale con un piede di porco, ma la destrezza non gli è bastata.

Ha tentato di razziare un negozio di prodotti di estetica e denaro, ma il colpo non è andato a segno per un 35enne a Latina. Il giovane è finito sotto la lente delle forze dell’ordine che, identificato il malvivente nel suo tentativo di scassinare il punto vendita con un piede di porco, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato.

Avrebbe forzato la porta di ingresso di un negozio con un piede di porco, per poi tentare di introdursi nell’esercizio commerciale di Latina, rubando prodotti di estetica e denaro. Un colpo grosso che però per un cittadino algerino, classe ’89, è sfumato nel nulla con il sopraggiungere dei carabinieri del dipendente N.O.R. – Sezione Radiomobile di latina, traevano. I militari hanno così tratto in arresto oggi, giovedì 18 aprile, il ladro senza fissa dimora, ora accusato di furto aggravato.

Il predetto, espletate le formalità di rito delle autorità sopraggiunte sul post, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Latina in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per oggi.