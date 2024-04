Roma, furto sventato grazie ai vicini di casa: arrestate due 19enni

Ancora un furto sventato grazie alla collaborazione tra vicini di casa. L’allarme è scattato nella giornata di ieri in un condominio della Capitale: sentendo alcuni rumori sospetti i residenti hanno immediatamente composto il 112. E la sinergia tra cittadini e forze dell’ordine ha permesso di sventare il colpo.

Topi d’appartamento a Roma, stavolta malviventi in azione nel quartiere Trieste. Ieri pomeriggio, diversi residenti di un condominio in via Mogadiscio, hanno sentito rumori sospetti e hanno allertato il 112 temendo che fosse in corso un tentativo di furto. E i sospetti erano più che fondati: due ragazze, approfittando dell’assenza dei proprietari, stavano cercando di forzare la porta dell’appartamento per introdursi all’interno.

Sventato furto nel quartiere Trieste a Roma

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Stazione Roma Viale Libia che hanno sorpreso due ragazze di etnia rom, entrambe 19enni, ancora davanti al portone intente ad utilizzare vari arnesi da scasso. I Militari le hanno pertanto arrestate e trattenute in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Roma. Adesso dovranno rispondere del reato di tentato furto in abitazione in concorso.

