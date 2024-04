Viale Alessandrino: passanti sventano il furto di uno scooter

Ancora furti di scooter a Roma. Stavolta però il colpo è stato sventato da alcuni passanti che notando movimenti sospetti attorno ad alcuni mezzi parcheggiati in strada hanno lanciato l’allarme. Il ladro è stato così fermato dai Carabinieri.

Nella notte appena trascorsa, alcuni passanti hanno notato un uomo armeggiare su uno scooter parcheggiato in viale Alessandrino, nell’omonimo quadrante di Roma, e hanno allertato il 112. Un fenomeno non certo nuovo nella Capitale specie negli ultimi tempi. Stavolta però al malvivente è andata male.

Arrestato 21enne romeno all’Alessandrino

La pronta segnalazione dei cittadini infatti ha permesso non solo di sventare il furto dello scooter (il proprietario gli sarà sicuramente grato) ma anche di arrestare il ladro stesso. Il malvivente infatti è stato sorpreso ancora in azione dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma: si tratta di un 21enne romeno che era riuscito a manomettere l’impianto di accensione del veicolo ed era pronto per fuggire via. Bloccato dai Militari il ragazzo è stato invece arrestato e portato in caserma. Il 21enne sarà accompagnato tra poco, nel corso di questa mattina, presso le aule del Tribunale di Roma per la celebrazione del rito direttissimo. Dovrà rispondere del reato di tentato furto.

