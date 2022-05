Rapinatore con parrucca in azione sulla metro di Roma, arrestato 27enne

Pensava di camuffarsi, era convinto che bastassero una parrucca e un bel trucco per ‘nascondersi’ e mettere a segno le rapine nella metro. Ma, invece, ogni ‘trabocchetto’ è stato scoperto e per il ladro, un cittadino romeno di 27 anni, non c’è stato travestimento che ha tenuto: l’uomo, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Scalo Termini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma. hanno arrestato un cittadino romeno di 27 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, poiché gravemente indiziato del reato di tentata rapina.

Il racconto della studentessa finita nel ‘mirino’ del ladro

I Carabinieri, durante uno dei servizi di controllo nella fermata ‘Repubblica’ della linea A della metro, sono stati avvicinati da una studentessa romana di 23 anni, che ha raccontato loro come poco prima fosse stata avvicinata da un giovane, uno sconosciuto. Il ragazzo, stando al suo racconto, ha aspettato che la 23enne scendesse dal vagone, poi l’avrebbe affrontata e costretta al muro della banchina. Da lì le ripetute minacce per farsi consegnare il denaro. La studentessa è riuscita, però, a divincolarsi, a fuggire e a chiedere aiuto ai militari, che hanno raccolto la descrizioni del sospettato e poi lo hanno individuato poco lontano.

Chi è il ladro con la parrucca

Il ladro 27enne, che aveva cercato di camuffarsi tra i viaggiatori, aveva indossato una parrucca. E si era ben truccato per non farsi individuare. Ma inutilmente perché i Carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato.

Un’altra rapina pochi giorni prima

Anzi, dagli accertamenti svolti subito dopo l’arresto, i militari hanno scoperto che l’indagato è gravemente indiziato di essere l’autore anche di un’altra tentata rapina andata in scena il giorno precedente. Sempre con lo stesso modus operandi, ma questa volta nella fermata della metropolitana “Policlinico” della linea B dove, armato con un coccio di bottiglia, avrebbe affrontato una ragazza di 23 anni. Un ladro, con precedenti e senza fissa dimora, che stava seminando il terrore nelle metro e che, ora, è stato arrestato. Mentre la sua parrucca sequestrata.