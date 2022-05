Roma, furti nella metro: aspettano la confusione alla fermata e scippano i passeggeri

Roma. Le metro sono il luogo ideale per un furto vecchia scuola: rapido passaggio di mano sui pantaloni, toccatina e poi fuga verso il frastuono della folla. La calca generata dai passeggeri, soprattutto nelle ore di punta, rende il furto relativamente semplice, poiché è oggettivamente impossibile non avere contatti con nessuno degli altri astanti.

Il furto di ieri alla fermata Colosseo

Proprio nella giornata di ieri, mercoledì 4 maggio, gli agenti del commissariato Celio, intorno alle 17,30, nei pressi della metro Colosseo hanno notato 5 donne di etnia rom che passavano compulsivamente da una banchina all’altra. Attendevano la confusione generata dalle fermate della metro per poter mettere in atto i loro furti.

Gli arresti dopo l’inseguimento

Hanno preso di mira un individuo di origine straniera e gli hanno sottratto il portafoglio che teneva nella tasca dei pantaloni. Colte in flagranza dagli agenti, si sono date subito alla fuga, cercando di disperdersi tra la folla. Due delle cinque donne sono state, però, fermate: una ragazza del ’96 ed un’altra del 2003 successivamente arrestate dalla Locale.

Lotta all’abusivismo sul territorio

Parallelamente, gli agenti sono stati impegnati in zona anche in un servizio controllo straordinario. L’obiettivo era quello di contrastare l’abusivismo e limitare le occasioni di reato. Le operazioni sono scattate già dal 25 aprile, con un rafforzamento del personale in campo e grazie anche alla collaborazione anche della Guardia di Finanza. Il bollettino che ne deriva ad oggi è di 21 sequestri di materiale abusivo e 3 denunce ai danni di cittadini di etnia rom che svolgevano attività di commercio abusiva nella zona.