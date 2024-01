Razzo contro clochard nel frusinate, scoperti e denunciati 4 ragazzi

Hanno lanciato un razzo contro una senzatetto che dormiva avvolta tra coperte e cartoni in compagnia dei suoi cani. Tranne per la paura, solo per un caso la donna non ha subito conseguenze peggiori ma l’episodio è stato scoperto e i quattro sono stati individuati e denunciati dai carabinieri di Alatri. QUI il video. Vediamo insieme cosa è successo e cosa rischiano i ragazzi.

Scoperti e denunciati gli autori del lancio del razzo contro una clochard a Boville Ernica

E’ accaduto a Boville Ernica, antico borgo medievale dell’alta Ciociaria, dove un maggiorenne e tre minorenni rischiano il processo per tentate le lesioni gravi e lancio di materiale esplodente.

La scena è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza di una struttura religiosa al cui esterno abitualmente la donna trova riparo. Il sindaco di Boville Ernica Enzo Perciballi ha profondamente stigmatizzato quando accaduto: “Cose simili non dovrebbero mai accadere”.

La ricostruzione dell’accaduto

Accanto ad un portone ci sono alcune coperte sotto le quali, nonostante la temperatura rigida della notte, sta dormendo una donna. La sequenza dura un minuto: si vede arrivare un ragazzo, poi un altro, poi altri due, accendono un razzo e fuggono prima che parta e vada a colpire in pieno, con un boato fragoroso, la donna addormentata.

A rivelarlo sono state le suore benedettine sulla loro pagina Facebook, mostrando anche il filmato. La donna colpita dal razzo è stata svegliata dal boato ma oltre allo spavento non ha riportato ferite. “Incredibile ciò che è accaduto pochi minuti fa, in una piazza che dovrebbe essere sicura per qualunque cittadino”, hanno scritto le suore benedettine a corredo del video.