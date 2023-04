Record di turisti a Roma per Pasqua, superato il milione di visite nella Capitale

È una Roma da record quella sotto Pasqua, che registra il più alto numero di turisti nella sua storia durante il periodo pasquale. Secondo le stime del Comune, si parla addirittura di oltre un milione di turisti accorsi nella Capitale per questa festività. Superati abbondantemente anche i numeri pre-pandemia, che dimostrano come oggi la Città Eterna sia la meta di punta per le vacanze dei turisti stranieri che vogliono venire a visitare le grandi Capitali europee.

Record di turisti a Roma per Pasqua

Sul turismo, la Giunta del sindaco Roberto Gualtieri gioisce. L’assessore Alessandro Onorato, con un video Facebook, parla apertamente “di un record storico sul territorio romano”. Secondo i numeri raccolti dagli Uffici comunali, il turismo in entrata sarebbe stato incrementato del +68% in confronto allo scorso anno. A dimostrare ciò, anche il sold out delle varie attività alberghiere della Capitale, i suoi ristoranti e addirittura i Bed & Breakfast.

Tutta Roma è stata presa d’assalto dai turisti, che da tutto il mondo sono arrivati per esplorare le bellezze della Capitale e il suo Centro Storico. Ma non solo: le persone hanno prenotato anche presso gli agriturismi locali, così da poter vedere anche le campagne del territorio romano e fare degustazioni dei prodotti tipici di queste zone (Ardeatino e Laurentino in primis). La Città Eterna, alla prima occasione ha mostrato di essersi lasciata alle spalle il periodo di Covid-19.

Il weekend lungo dei turisti nella Capitale

Sapendo di avere a disposizione il Sabato Santo, Pasqua e Pasquetta, i turisti hanno sfruttato la modalità di un “weekend allungato” per poter visitare Roma. Prenotazioni nei vari hotel sparsi per la Capitale, non escludendo dalla scelta anche quelle attività presenti fuori dal Centro Storico. A favore dei turisti, hanno giocato il bel tempo e soprattutto le numerose attività di promozione enogastronomica presenti sul territorio capitolino e provinciale, che hanno potuto solo che accompagnare in maniera unica la visita alle aree archeologiche o museali della Capitale.