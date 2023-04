Residenti di Prati Fiscali contro il sindaco Gualtieri: il quartiere è ancora tra melma e liquami, oltre a nessuna notizia sui ristori

AAA cercasi il Campidoglio a Prati Fiscali. Diventa sempre più forte la rabbia dei residenti del quartiere, che appena due settimane fa hanno visto perdere tutto per il pesante allagamento della zona. Dopo la visita del sindaco Gualtieri per constatare i danni dell’alluvione, più nessuno si sarebbe fatto vivo nel quartiere. Eppure, qui ci sono persone senza più la loro casa, ospitate in albergo momentaneamente e in condizioni che toccano anche famiglie e disabili.

La rabbia dei residenti di Prati Fiscali contro il Campidoglio

Ama al momento ha raccolto 70 metri cubi di rifiuti sul territorio toccato dall’allagamento, ma servono ulteriori sforzi. Infatti, chi è riuscito a ripulire il giardino della propria villetta nella zona, ha dovuto trasformare quel lato della sua casa in una discarica di fortuna. Qui infatti vengono depositati i rifiuti e i materiali distrutti dall’azione dell’alluvione, in attesa che qualcuno dal Comune di Roma si attivi per il ritiro massiccio di questi materiali. Ma serviranno risposte anche sul piano dei ristori, considerati i danni immensi patiti da proprietari di immobili e attività commerciali.

Dove sono le risposte del Comune di Roma?

Oggi sono numerose le risposte che premono, a partire dalla pulizia del quartiere. Molti cittadini sono ospitati presso attività alberghiere della Capitale a spese del Comune di Roma, in una convenzione che durerà fino al 15 maggio 2023: dopo quel periodo dove andranno? Chi si è ritrovato con la casa inagibile, cosa farà? Quale futuro per quei cittadini che non hanno parenti o amici pronti a ospitarli? Da questa domanda, un’altra tega: il capitolo dei ristori promesso da Roberto Gualtieri. Dopo il suo annuncio di tali aiuti durante il sopralluogo a Prati Fiscali, della tematica i residenti non hanno più sentito parlare. Eppure, di quei ristori i residenti hanno bisogno, non tanto per far ripartire l’economia locale quanto per rispondere agli immensi danni che l’alluvione gli ha provocato.