Residenti di Roma contro le pasticcerie sexy, nel ciclone “La Putaria”

Pasticcerie più consone alla città di Roma. E’ la polemica tutta politica scattata nel Centro Storico di Capitale, acutizzatasi soprattutto dopo l’apertura della pasticceria portoghese “La Putaria”. L’attività è finita nell’occhio del ciclone per le forme falliche dei proprio dolci, che riprendendo le forme di peni e vagine in cioccolata o le creme. In una forma già “spinta”, anche i ragazzi ne riprendono i prodotti con storie Instagram e TikTok, arrivando a emulare in video pratiche di sesso orale.

I residenti di Roma chiedono la chiusura de “La Putaria”

Se da una parte “La Putaria” fa forti affari dalla sua apertura in Italia (già esisteva in Portogallo e in Brasile), dall’altro provoca sdegno. Sarà che più di qualche cittadino, insieme a qualche papà di famiglia, hanno mostrato sdegno a vedere certe immagini a girare sui social network: ragazze, o figlie, che leccano dolci a formi di pene e con tanto di crema pasticcera di colore bianco. Insomma, un affronto per quei genitori che investono tanto sull’educazione dei figli e magari non vorrebbero vederli a esibire la propria sessualità in pubblico, seppur in quello che risulta un’attività giocosa.

Le polemiche attorno a “La Putaria”

Chi parla de “La Putaria”, situata in via delle Botteghe Oscure, parla di un vero e proprio “abuso” verso i giovani. O meglio, le giovani che si prestano attorno a questo triste spettacolo. Sarà perchè in quegli stessi locali, un tempo era aperta una sede di riferimento alla cittadinanza (indipendentemente dall’orientamento politico): la storica sezione del Partito Comunista Italiano. Cambiano i temi e dalla discussione dei temi ideologici e la protesta per una società migliore, oggi qualche giovane si accontenta di qualche foto “spinta” con dolci dalle forme falliche. Magari un modo per ridere tra amici su Instagram, ma ben lontani da quegli standard che vorrebbero i nostri genitori per il futuro di ogni figlio.