Roma, arrivano i dolcetti a forma di organi sessuali: apre “La Putaria”

Vuoi mangiare simpatici dolcetti a forma di organi sessuali in giro per Roma? Nessun problema, da novembre potrai tranquillamente farlo. Infatti a largo di Torre Argentina aprirà “La Putaria”, pasticceria specializzata nella realizzazione di dolci a forma di fallo o vagine. Una moda che i proprietari del locale hanno lanciato nel proprio paese di appartenenza, ovvero il Portogallo, e che nel tempo ha visto lo sviluppo di nuovi negozi in tutta Europa su quell’idea.

In Italia, però, saranno proprio gli inventori originali della simpatica iniziativa dolciaria, che apriranno un proprio locale nel Centro Storico capitolino. Una posizione, a pochi passi dal Colosseo, piazza Navona, il Pantheon e via del Corso, che sicuramente attirerà i migliaia di turisti che ogni giorno vengono a visitare la Città Eterna. Dopotutto, basta guardare sul web come i dolci sfornati puntualmente finiscono su Instagram in esilaranti fotografie.

La Putaria a Roma

Aprirà nella Capitale d’Italia la più famosa pasticceria dell’Europa latina, anticipando come sul bancone vedremo dei sexy waffle a disposizione della clientela più curiosa. Il marchio è stato lanciato nel 2021 a Lisbona, con persone che sono arrivate anche a farsi due ore di fila pur di assaggiare, e soprattutto fotografare, i curiosi dolcetti “spinti”. Un fenomeno dolciario e soprattutto mediatico, se pensiamo come l’attività ha raccolto 12 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma di TikTok: insomma, il marchio più visto del Portogallo.

A oggi, i proprietari del marchio “La Putaria”, Rob Kramer e Juliana Lopes, hanno aperto con successo le loro attività nel caliente Brasile di Rio de Janeiro e Belo Horizonte, dove i dolcetti “sessualmente espliciti” avevano attratto le ire dell’ex Presidente Jair Bolsonaro, che aveva provato a far chiudere le due attività di pasticceria. Tra i loro cavalli di battaglia, troviamo Cazzoffless o i Ficaffless, riempiti con Nutella, Dulce de Leche o gelato. Per i più arditi, i Cazzofles & Figaffles al gusto Pizza e “Hot Dicks”, ovvero Hot Dog ripieni di salsiccia.