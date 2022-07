Respinte le dimissioni di Draghi. Mattarella: ‘Vada alle Camere’

A far sapere che il Presidente della Repubblica ha respinto le dimissioni del Presidente del Consiglio una nota ufficiale del Quirinale.

Mattarella respinge le dimissioni del Premier Mario Draghi. Il Presidente della Repubblica ha deciso di non accettare le dimissioni. Anzi, invitato Draghi a presentarsi al Parlamento per rendere comunicazioni. Questo perché venga effettuata, nella giusta sede, la valutazione dell’attuale situazione politica.

Mercoledì 20 luglio Mario Draghi riferirà alle Camere. questo è quanto avrebbe detto il Premier durante il Consiglio dei Ministri.

“L’esito del voto sul Dl Aiuti al Senato dimostra che il Governo può andare avanti anche senza il M5S. Il bene del Paese prevarrà sempre di fronte all’incompetenza e all’irresponsabilità di chi da oltre due mesi intralcia gli interessi degli italiani a livello nazionale ed internazionale. Le emergenze a cui dobbiamo trovare soluzioni non consentono di perdere altro tempo. Andiamo avanti con coraggio, senza curarci dei capricci di chi cerca solo visibilità per riconquistare l’elettorato perso pur voltando le spalle al Paese, nel momento più buio della storia moderna. Coraggio Italia attende le decisioni del Presidente Draghi e le indicazioni del Capo dello Stato per portare avanti la linea adottata con senso di responsabilità e la genuinità che contraddistingue la nostra politica del fare.” Lo dichiara la senatrice Marinella Pacifico, coordinatrice della componente Coraggio Italia al Senato.