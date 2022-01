Rientra dalle votazioni del Presidente della Repubblica e trova la casa svaligiata dai ladri

Patrizia Prestipino è stata vittima di un furto dentro la propria abitazione mentre si trovava tra i colleghi intenta nelle votazioni trend della settimana: quelle del nuovo Presidente della Repubblica. Giorni intensi, o meglio, una settimana intensa già, tutta l’attenzione dell’Italia è ormai focalizzata su due cose ormai: la pandemia e il nuovo Capo di Stato. Gli italiani si, e in particolare modo i deputati che in questi giorni stanno arrovellandosi per far uscire finalmente un nome risolutivo per tutti. Si era, infatti, ipotizzata una stretta nelle scorse ore proprio a causa dello stato di emergenza, ma ancora nulla. Quando dopo la lunga giornata di oggi è rientrata nella sua nuova abitazione, purtroppo l’ha trovata completamente svaligiata dai ladri.

Furto nella nuova abitazione di Patrizia Prestipino

Già Presidente Municipio IX e assessore sport-turismo provincia di Roma. Oggi deputato, eletto nel collegio uninominale Eur Ardeatino, Patrizia Prestipino si trovava oggi assieme ai colleghi della camera per la turnazione di voti per il Quirinale. Una giornata lunga, che si è protratta fino a sera. I malviventi, dunque, hanno approfittato delle lunghe ore di assenza della Prestipino per poter entrare di soppiatto dentro la sua abitazione e svaligiarla completamente. Sarebbe accaduto all’incirca un’ora fa, di rientro dalla turnazione. Una volta dentro casa ha subito realizzato cos’era accaduto. Poi, si è sfogata sulla propria pagina Facebook scrivendo: ”Sono tornata a casa nuova e ho trovato la casa svaligiata”. Poi continua: ”Io non so se questi maledetti leggeranno mai questo post, ma sia chiaro che ora chiamo la digos, con le immagini delle telecamere sparse ovunque ricostruiremo chi sono. Non avranno vita facile. Gli conviene farmi recapitare le cose a cui sono più affezionata. Si era appena trasferita nella sua nuova casa, a quanto si evince anche dai commenti di apprensione, davvero una brutta sorpresa alla vigilia di un possibile nome per il Quirinale.