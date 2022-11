Poliziotto prende a manganellate un 25enne romeno, ma i passanti riprendono la violenza

Rieti. Un agente di Polizia sarà sottoposto a procedimento disciplinare dopo che un video, registrato da alcuni passanti, sembrerebbe averlo immortalato mentre, durante le concitate fasi di un arresto, colpiva un 25enne di origine romena con il manganello di servizio. Il fatto è andato in scena nella serata di ieri, venerdì 25 novembre, intorno alla mezzanotte, nel centro storico del capoluogo reatino. Qui la Polizia aveva ricevuto una segnalazione che parlava di un un giovane, in evidente stato di ebrezza, che con calcl e pugni aveva danneggiato delle autovetture nei pressi della stazione ferroviaria. Dopo la prima, ne sono seguite molte altre di chiamate al 112. L’individuo, particolarmente ”eccitato” successivamente si era recato in piazza Oberdan, continuando comunque con la sua opera distruttiva, concentrata soprattutto sui cestini destinati ai rifiuti. La scorribanda è andata avanti finché non sono giunti gli agenti sul posto.

A quel punto, pare che il soggetto abbia dato di matto, togliendosi la camicia davanti a tutti, e dandosi alla fuga. Ed è qui, che uno degli operatori sembrerebbe essere entrato in azione con lo sfollagente. “In riferimento ad un video che riprende il momento del controllo – riferisce oggi la Questura di Rieti in un comunicato riportata anche da Repubblica -, sebbene sia evidente che il soggetto è in stato di forte alterazione, uno degli operanti utilizza lo sfollagente in dotazione; per tale comportamento è già stata avviata un’inchiesta disciplinare a suo carico ed è stata informata l’autorità giudiziaria”. Intanto, il 25enne reo degli atti di vandalismo è stato arrestato dalla Polizia “per i reati di danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso al sua abitazione”.