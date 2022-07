Rifiuti Roma: degrado in zona Tufello, ‘Strade inagibili da oltre 20 giorni’

Roma. ‘La città più bella del mondo’. ‘La città che tutti ci invidiano’. ‘La città magica per eccellenza’. Queste, le cose che di solito si sentono (o meglio), si sentivano, quando si parlava della Capitale. Ora, Roma è una ‘discarica’. Roma ‘sta morendo sotto i nostri occhi’. Roma non brilla più, Roma brucia con i suoi stessi rifiuti.

La situazione in zona Tufello

Un nostro lettore ha voluto segnalarci la situazione che, da 20 giorni, si vede in via Monte Catinaccio, in zona Tufello. La storia? Purtroppo, non diversa dalle altre. Un ammasso di rifiuti attorno a cassonetti stracolmi. Un odore insopportabile. Sporcizia ovunque. E, ovviamente, il passaggio bloccato. ‘Una situazione lasciata così da quasi un mese‘.

E attraversando la strada, una ‘muraglia’ di legno. Abbandonato. Proprio sotto un condominio. Uno scenario apocalittico, che poi, così tanto strano non è. Tanto, ‘i cittadini romani ormai sono abituati’.

Ogni giorno, loro, devono fare i conti con tutte le conseguenze dell’emergenza rifiuti. Ogni giorno, loro, devono fare slalom tra buste di vario tipo. Ogni giorno, loro, devono vedere la loro città del cuore morire soffocata da una situazione che, da anni, non fa altro che peggiorare. E allora non ci resta che chiedere, “ma dove andremo a finire?”

Foto

Foto di: Claudio Cosi