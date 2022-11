Rimane con il braccio incastrato nel water della discoteca: 46enne finisce in ospedale

E’ rimasto incastrato con il braccio nel water della discoteca. I fatti sono accaduti a Torino, all’interno di un bagno alla turca nel locale Notorius. L’uomo, un 46enne, secondo quanto si apprende, stava cercando di recuperare un dente finito nel water.

Perde un dente, cerca di recuperarlo nel water: resta incastrato

Il 46enne di origini peruviane è rimasto incastrato con il braccio nel water, fino all’ascella. E’ accaduto nella notte di oggi 5 novembre 2022, all’interno della discoteca Notorius di Torino. Sul luogo sono accorsi i vigili del fuoco che sono stati impegnati per ore nel tentativo di liberare il braccio dell’uomo. Sul posto anche i sanitari della Croce Reale di Venaria Reale.

46enne finisce in ospedale

Per disincastrare l’uomo i soccorritori hanno dovuto distruggere parte del bagno e del sanitario. Il 46enne è stato trasportato all’ospedale Giovanni Bosco per una frattura al polso. Il dente che gli è caduto non è stato recuperato e ora i gestori del locale potrebbero addebitare all’uomo l’importo dei lavori per ricostruire il bagno della discoteca.