Rimborsi difficili da parte di Cotral per disagi con Metromare e bus, l’azienda rischia una multa da 54 milioni di euro

Potrebbe essere l’alba di un crack finanziario del Cotral, qualora l’Autorità di regolazione dei trasporti decidesse di ufficializzare la maxi multa all’azienda regionale. Infatti, si tratterebbe di 54 milioni d’euro di multa, per un’azienda che negli ultimi sei anni ha dichiarato 57 milioni di euro di utili. Una situazione catastrofica, legata alle oggettive difficoltà per dare rimborsi a quegli utenti che segnalano continui disagi tra linee ferroviarie e bus.

La multa che potrebbe aprire al crack finanziario di Cotral

Tra le situazioni più gravi, la questione legata alla Metromare (ex Roma-Lido). Da quando l’azienda ha preso in gestione la linea da ATAC, sono almeno 2.000 le segnalazioni di rimborsi arrivate all’azienda. Risarcimenti del biglietto che, però, sempre con difficoltà arrivano. Da una parte un sito complesso da utilizzare, dall’altro l’impossibilità di percepire il rimborso presso le biglietterie, ovviamente mostrando la ricevuta del biglietto di viaggio. Dal Cotral, fanno sapere di essersi messi in regola sull’inoltro dei reclami e dei rimborsi ai pendolari, ma la realtà sembra diversa.

La Metromare si rivelerà il colpo di grazia per i conti dell’azienda?

La situazione legata alla Metromare, pone delle riflessioni importanti per Cotral. Oggi è abbastanza palese come la stessa azienda ci abbia perso nel rilevare la linea che collega Ostia Lido alla zona di Ostiense, trovando i maggiori problemi proprio con questa tratta ferroviaria (ritenuta la peggiore d’Italia e d’Europa). Sarebbe stata una persona disabile a segnalare la condizione della ex Roma-Lido all’Autorità di regolazione dei trasporti, evidenziando le difficoltà di viaggio sui mezzi ferroviari della linea e soprattutto come sia quasi impossibile ottenere i rimborsi da parte dell’azienda regionale. Un punto su cui si sta interessando anche il Comitato Pendolari della Roma-Lido, che ha chiesto un appuntamento all’Autorità di regolazione dei trasporti per integrare, anche con i loro materiali, la posizione della linea ferroviaria lidense.