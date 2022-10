Riscaldamenti, firmato il nuovo decreto: ecco quando si accenderanno a Roma, tutte le zone

Non si fa altro che parlare del caro energia e delle bollette che aumentano. Di imprenditori costretti a chiudere le loro attività, di famiglie sempre più in difficoltà. Ma ora che si avvicina l’inverno, il Governo si è messo al lavoro e ha indirizzato tutta la sua attenzione sui riscaldamenti, sui limiti dell’utilizzo per ridurre i consumi di gas naturale. E il MiTe ha pubblicato da poco sul sito il decreto sul riscaldamento, quello che decide quando si possono accendere i termosifoni a Roma e nel resto dell’Italia.

Il ministro Cingolani ha deciso anche i limiti nell’utilizzo basandosi sul Piano di riduzione dei consumi di gas naturale, quello che prevede quindici giorni in meno di accensione e l’abbassamento di un grado della temperatura e di un’ora al giorno per il riscaldamento. Di quest’inverno che potrebbe essere ‘freddo’ in molte case e aziende.

Quali sono le regole del nuovo decreto sui riscaldamenti

Stando al nuovo decreto, quindi, la temperatura nelle abitazioni, da sempre fissata a 20 gradi, ora dovrà scendere a 19. Ma c’è di più. I Comuni avranno l’opportunità di decidere in autonomia, avranno la facoltà di decidere quando accendere gli impianti termici alimentati a gas, in base alle condizioni climatiche. Non dovranno, però, rispondere a queste ‘regole’ i luoghi di cura, come ospedali e RSA, le scuole, le piscine e le saune.

Il calendario con tutte le date di accensione Zona per Zona

Ecco, quindi, il calendario completo con tutte le date di accensione, zona per zona:

Zona A (Lampedusa, Porto Empedocle) i termosifoni saranno accesi dall’8 dicembre al 7 marzo, per 5 ore al giorno

Zona B (Agrigento, Reggio Calabria, Messina, Trapani) i termosifoni saranno accesi dall’8 dicembre al 23 marzo per 7 ore

Zona C (Napoli, Imperia, Cagliari, gran parte della Puglia) accesi dal 22 novembre al 23 marzo per 9 ore

Zona D (Firenze, Foggia, Roma, Ancona, Oristano, gran parte di Toscano, Umbria, Lazio e Campania) dall’8 novembre al 7 aprile per 11 ore

Zona E (Aosta, Torino, Milano, Bologna, la pianura padana, nord, dorsale appenninica, l’Aquila e Basilicata) dal 22 ottobre al 7 aprile per 13 ore

Zona F (Belluno, Cuneo, comuni dell’arco alpino) senza limitazioni.

A Milano, quindi, i termosifoni si accenderanno il 22 ottobre, non più il 15. A Roma, invece, la data di accensione è prevista l’8 novembre, non più il primo del mese.