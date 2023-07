Rischia di annegare mentre fa il bagnetto in casa: bimba di 1 anno elitrasportata a Roma

Tragedia sfiorata, rischia di annegare a causa del bagnetto: è accaduto a Civita Castellana, la bambina è stata trasportata in ospedale.

Una domenica qualunque diventa motivo di disagio per una famiglia in provincia di Viterbo, a Civita Castellana. Una bimba, circa un anno, rischia di annegare sulla piscinetta del terrazzo di casa. La situazione sembra essere sfuggita di mano nella giornata di ieri: la piccola era immersa per il consueto bagnetto in una piscinetta presente sul balcone dell’abitazione, quando la paura ha preso il sopravvento. Le cause sono ancora da verificare, ma la bambina avrebbe iniziato ad ingerire acqua fino a rischiare il soffocamento.

A quel punto, quando la situazione è diventata ingestibile, i genitori hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118: la bimba è stata prontamente rianimata e trasferita al Bambin Gesù di Roma tramite eliambulanza. Le condizioni sono gravi, ma non mancano i segnali di miglioramento. È stata soccorsa tempestivamente. Quanto basta per sperare che la paura di una domenica d’estate resti solo un’avvisaglia piuttosto che una giornata buia da ricordare.

Le tempistiche hanno fatto sì che la bambina venisse rianimata in tempi rapidi, aspetto fondamentale a qualsiasi età. Ad appena un anno di vita, però, è basilare perchè – oltre alla confusione e le convulsioni – si somma la fragilità del corpo. Tutto è più delicato. Anche le manovre da usare.

Al Bambin Gesù hanno capito subito la gravità della situazione, per questo è possibile parlare di pericolo quasi scampato. Le prossime ore saranno determinanti per avere maggiori certezze: bagnetto con brivido in provincia di Viterbo, nella speranza che si tratti soltanto di una drammatica fatalità lontano da peggiori ripercussioni.