Disperso tra i boschi mentre cerca funghi: 63enne trovato morto

Doveva essere una scampagnata tranquilla tra amici quella che Aldo Romagnoli, 63enne originario di Ariccia, aveva programmato, nella quale approfittare anche per raccogliere funghi a Valle Castellana, in provincia di Teramo. Una giornata di svago si è trasformata in tragedia proprio in quei boschi che l’uomo pensava di conoscere. Si era allontanato dal gruppo, forse per percorrere sentieri impervi, ma non era tornato all’ora stabilita ed era stato dato per disperso. Solo i droni del Comando dei vigili del fuoco di Teramo hanno rinvenuto il corpo dell’uomo, caduto rovinosamente in un dirupo.

Scomparso senza lasciare traccia

Una spedizione che è finita in disgrazia, sotto gli occhi degli amici che lo avevano accompagnato. Il 63enne si era organizzato infatti per una scampagnata insieme a un altro paio di amici, diretti a raccogliere funghi tra Abruzzo e Marche. Partiti all’alba, come stabilito si erano divisi alle 4,30 per poi ricongiungersi più tardi, alle 8.30. A quell’appuntamento Aldo però non è mai arrivato. Inutili i tentativi degli amici che hanno provato a contattarlo, visto che il cellulare non aveva campo, né tantomeno sono stati rinvenuti indizi del suo passaggio nei pressi della macchina con cui erano arrivati a Valle Castellana.

L’allarme

La sparizione dell’uomo ha insospettito gli amici che hanno dato subito l’allarme ai vigili del Fuoco del Comando di Teramo e si sono attivati per cercarlo. La prefettura ha perciò messo a disposizione i droni e due elicotteri per cercare l’uomo, che risultava disperso nella zona di Fontamore nel bosco di San Germone di Acquasanta Terme, nelle Marche. I vigili del fuoco del Comando di Teramo hanno inviato sul posto, oltre all’elicottero del Reparto Volo di Pescara, già impegnato nell’area delle ricerche, una squadra operativa, l’autofurgone Ucl (Unità di Comando Locale), i droni e i cinofili. Sono stati allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino e volontari di protezione civile che partecipano alle ricerche del disperso. L’area delle ricerche era un’ampia zona boscata a sud/ovest di San Giovanni di Acquasanta Terme e Casanova di Valle Castellana.

Il ritrovamento tramite il drone

Grazie al drone utilizzato dal Comando dei vigili del fuoco di Teramo, è stato possibile rintracciare il disperso, ritrovato a circa 5 km a sud-ovest di Pietralta di Valle Castellana. Il drone ha permesso infatti di carpire la posizione del 63enne sfruttando un’apparecchiatura in grado di individuare con precisione la posizione di un telefono cellulare e ricostruendo le dinamiche dell’incidente, dovuta alla caduta dell’uomo in un dirupo. La salma è stata poi recuperata in serata e trasportata all’obitorio dell’ospedale di Teramo.